Italian Video Game Awards 2024: annunciate le nomination

IDEA, l’Associazione che rappresenta l’industria dei videogiochi in Italia, annuncia le nomination degli Italian Video Game Awards 2024. La cerimonia di premiazione della dodicesima edizione del premio che celebra le eccellenze videoludiche made in Italy è in programma il prossimo 4 luglio a partire dalle ore 20.00 presso il Cinema La Compagnia di Firenze nell’ambito dell’evento business First Playable, diventato ormai un appuntamento di riferimento per tutti gli sviluppatori di videogiochi italiani.

I finalisti degli Italian Video Game Awards 2024:

Best Italian Game

Bud Spencer & Terence Hill – Slaps And Beans 2 – Trinity Team

dotAGE – Michele Pirovano

Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged – Milestone

Mediterranea Inferno – Eyeguys/Santa Ragione

Universe for Sale – Tmesis Studio

Best Italian Debut Game

dotAGE – Michele Pirovano

Garden In! – Dramatic Iceberg

River Tails: Stronger Together – Kid Onion Studio

Shattered Heaven – Leonardo Production

Universe for Sale – Tmesis Studio

Outstanding Art

Children of Silentown – Elf Games, Luna2 Studio

Mediterranea Inferno – Eyeguys/Santa Ragione

Universe for Sale – Tmesis Studio