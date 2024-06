Assassin's Creed Shadows: ecco il video gameplay

Assassin’s Creed Shadows, sviluppato e pubblicato da Ubisoft, si è mostrato con un lungo video gameplay e di approfondimento sulle principali meccaniche di gioco, già tipiche della saga principale e del nuovo corso iniziato nel 2017 con Assassin’s Creed Origins. La missione di gameplay mostrata alla conferenza si svolge nella città castello di Fukuchiyama nella provincia di Timba, dove Naoe e Yasuke danno la caccia a un daimyo corrotto. Il gameplay illustra la dinamica complementare tra i due eroi giocabili: Naoe, la Shinobi agile e furtiva, e Yasuke, il samurai focalizzato sul combattimento.

Combattendo su fronti opposti all’inizio del gioco, i due si uniranno per raggiungere obiettivi comuni. Potremo infatti cambiare personaggio in qualsiasi momento nell’open world e utilizzare il mix unico di abilità e armi per affrontare situazioni e nemici diversi in modi differenti. Altra particolarità di Assassin’s Creed Shadows è l’introduzione di un ciclo annuale completo: con il passare del tempo, le varie zone subiscono cambiamenti che ne ampliano le possibilità di gioco, spingendoci a sperimentare in ambienti influenzati dalla neve, dalla pioggia e da altri eventi climatici. Assassin’s Creed Shadows verrà pubblicato su PC (Ubisoft Store, Epic Games Store), PS5, Xbox Series X|S, Mac e Amazon Luna il prossimo 15 novembre.