Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo, il remake slitta al 2026

Ubisoft ha fatto sapere che bisognerà attendere ancora a lungo per l’uscita di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo, il remake in sviluppo presso Ubisoft Montreal con il supporto di Ubisoft Toronto, Ubisoft Bucarest, Ubisoft Pune e E-Studio.

Durante l’Ubisoft Forward, infatti, il publisher francese ha confermato che il progetto ha completato con successo la fase di pre-produzione e sta per entrare in piena produzione. Tuttavia, ciò significa che bisognerà aspettare fino al 2026, anno in cui il remake di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo vedrà finalmente la luce del sole per PC e console. Salvo imprevisti, ovviamente.