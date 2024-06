Anno 117: Pax Romana rivelato all'Ubisoft Forward

Fan della serie di strategici Anno, su con le orecchie: all’Ubisoft Forward di stasera è stato annunciato Anno 117: Pax Romana. Si tratta di un bel cambio di ambientazione per la serie, che finora si è incentrata su periodi storici relativamente recenti (prima d’ora, il più “vecchio” era Anno 1404), ma insomma, si sa che l’impero romano è una di quei soggetti che non mancano mai di attirare l’attenzione di grandi e piccini. C’è pure un simpatico trailer di annuncio, anche se per ora niente gameplay.

Ambientato nel 117 dopo Cristo, dunque proprio all’inizio del regno di Traiano e nel bel mezzo dell’era più prospera per l’impero, Anno 117: Pax Romana ci mette nei panni di un governatore che si troverà a gestire due diverse province: quella di Albione (l’odierna Gran Bretagna) e di Latium (parte del Lazio contemporaneo). Sviluppato da Ubisoft Mainz, il gioco uscirà nel corso del 2025 su PC (Ubisoft Store, Epic Games Store), PS5, Xbox Series X|S.