Star Wars Outlaws si mostra in un video gameplay

Sviluppato e pubblicato da Ubisoft, Star Wars Outlaws, la nuova epopea sci-fi ambientata in una Galassia lontana lontana, si mostra con un lungo video gameplay che introduce le principali meccaniche di gioco, tra cui il mondo aperto e le battaglie spaziali. Il video mostra la protagonista Kay assieme a Nix in un luogo brutale e osceno, dimora del culto più brutale dello Galassia.

Ai comandi della nave, la Trailblazer, i giocatori potranno ingaggiare entusiasmanti combattimenti spaziali con l’Impero e non solo, decidendo di volta in volta quando inseguire, fuggire o attaccare per spuntarla sugli avversari. Ricordiamo, inoltre, che Star Wars Outlaws arriverà su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.