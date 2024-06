Prince of Persia: The Lost Crown, disponibile l'update Divine Trials

Durante l’Ubisoft Forward è stato presentato il nuovo aggiornamento gratuito di Prince of Persia: The Lost Crown intitolato Divine Trials, già disponibile su tutte le piattaforme.

Questo update introduce 22 sfide inedite che mettono alla prova anche i giocatori più esperti. Queste sfide diventano progressivamente più difficili e sono progettate sulla base di condizioni uniche: da sfide di platforming a puzzle, passando per arene di combattimento e battaglie con i boss rielaborate. Queste prove vengono sbloccate gradualmente con l’acquisizione di ogni nuovo potere. Tuttavia, i giocatori che hanno già completato il gioco avranno accesso diretto a esse in una volta sola, nei loro salvataggi esistenti. Disponibili anche 4 nuovi amuleti e abiti come premio per chiunque riesca battere il boss alla fine di ogni serie.

Non è tutto, giacché Ubisoft ha annunciato anche Mask of Darkness, il prossimo DLC di Prince of Persia: The Lost Crown in uscita a settembre. Per ora non si conosce alcun dettaglio su questo contenuto aggiuntivo.