Avatar: Frontiers of Pandora, il primo DLC arriverà a luglio

Durante l’Ubisoft Forward, il publisher francese ha mostrato il primo contenuto aggiuntivo per Avatar: Frontiers of Pandora. In arrivo il prossimo 16 luglio, The Sky Breaker inizia con un’atmosfera festiva, ma per i Na’vi la pace non dura mai troppo: i loro grandi giochi saranno infatti interrotti dall’apparizione di un’ombra in cielo. Toccherà quindi a noi imbracciare le armi del nostro popolo (e qualcuna “presa a prestito”), affrontare le forze dell’RDA e riportare l’armonia.

The Sky Breaker ci porta a scoprire una nuova area, denominata The Heart of Plains, caratterizzata da vari biomi messi in mostra nel trailer d’annuncio. Saranno inoltre presenti nuovi nemici, quindi farete meglio a tenere alta la guardia e ad essere pronti ad ogni eventualità. Il DLC è incluso nel Season Pass di Avatar: Frontiers of Pandora.