Football Manager: annunciata la partnership con la Premier League

Sports Interactive ha annunciato di aver firmato una partnership con la Premier League per introdurre i venti club del massimo campionato inglese a partire dalla prossima iterazione di Football Manager.

“Sin dalla nascita di Football Manager, abbiamo sempre desiderato lavorare con la Premier League, e siamo lieti di annunciare che, finalmente, succederà”, ha dichiarato Miles Jacobson, direttore dello studio di Sports Interactive. “La collaborazione non solo offrirà enormi benefici in gioco per tutti gli appassionati, ma ci permetterà anche di contribuire a tutte le incredibili iniziative fuori dal campo che vedono coinvolta la Premier League e i suoi club. Tra queste, progetti al servizio della comunità ed eventi di beneficenza, due aspetti che ci stanno particolarmente a cuore, oltre alla possibilità di lavorare con alcuni dei loro attuali partner. Siamo molto grati alla Premier League e ai suoi partner per averci permesso di utilizzare la licenza ufficiale del campionato di calcio con il maggior successo commerciale al mondo“.

“Football Manager svolge un ruolo importante nel panorama sportivo da decenni, è amato e apprezzato da milioni di fan in tutto il mondo,” ha affermato Will Brass, direttore commerciale della Premier League. “Siamo entusiasti che la Premier League possa essere presente in modo ancora più evidente all’interno del gioco, contribuendo a offrire un’esperienza ancora più coinvolgente e autentica a chiunque si cimenti nella gestione di un club di Premier League“.

Ulteriori informazioni sulla collaborazione tra Football Manager e Premier League verranno svelate prossimamente.