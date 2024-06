Destiny 2: l'episodio Echi è disponibile da oggi

Bungie ha diffuso un nuovo diario di sviluppo per fare una panoramica sul futuro di Destiny 2 dopo la pubblicazione de La Forma Ultima, a partire dall’episodio Echi che sarà disponibile da questa sera.

Durante l’anno 10 di Destiny 2 saranno proposti tre episodi incentrati sugli eventi che si verificano dopo la conclusione della saga di Luce e Oscurità. A Echi, seguirà l’episodio Redivivo: una storia sui Caduti con tematiche dark fantasy e horror. In seguito, sarà il turno di Eresia, che si concentrerà sul pantheon dell’Alveare e porterà con sé una destinazione molto amata dai fan di Destiny, l’Astrocorazzata. Infine, Bungie ha presentato ciò che verrà pubblicato in seguito, nel corso dell’anno 11: una nuova espansione dal nome in codice Frontiere.

Per quanto riguarda l’episodio Echi, questo si concentrerà su dei misteriosi oggetti che sono stati disseminati in tutto il sistema solare dopo l’ultima battaglia contro il Testimone. Echi viene descritto come un viaggio alla scoperta di questi oggetti e del loro significato; un viaggio che porterà i giocatori su Nessus. Accompagnati da Failsafe, Saint-14 e Osiride, i guardiani si mobiliteranno per respingere un esercito di Vex sempre più numeroso e un nuovo misterioso nemico. Segnaliamo, infine, che ciascun episodio si svilupperà nel corso di tre atti, ognuno dei quali durerà circa sei settimane: l’atto II di Echi inizierà il 16 luglio, mentre per l’atto III bisognerà attendere il 27 agosto.