Steam Next Fest: al via la nuova edizione estiva

Dopo quella invernale che si è tenuta lo scorso febbraio, ecco che Valve ha dato il via a una nuova edizione estiva dello Steam Next Fest, il festival dei videogiochi in arrivo durante il quale gli sviluppatori possono pubblicare le demo dei loro progetti.

Oltre a centinaia di dimostrativi, il Next Fest permette di partecipare a vari eventi collaterali, tra cui trasmissioni organizzate direttamente dagli sviluppatori, ma anche chat in diretta con gli stessi così da garantire un filo diretto tra gli studi e gli utenti.

Ricordiamo che lo Steam Next Fest è già in corso da qualche ora e si concluderà il 17 giugno alle 19:00 (ora italiana).