Il publisher Dear Villagers e gli sviluppatori di Draw Distance hanno annunciato Vampire: The Masquerade – Reckoning of New York, il terzo e ultimo capitolo della trilogia newyorkese di visual novel dedicate ai vampiri del Mondo di Tenebra.

Reckoning of New York ci trasporterà nelle strade della Grande Mela, dove il delicato equilibrio del potere tra i clan di vampiri è appeso a un filo. Spetterà a noi navigare nelle acque insidiose della politica mentre ci confronteremo gli equilibri in continuo mutamento tra la Camarilla e gli Anarchici. In una città in cui ogni mossa può significare la differenza tra la vita e la morte finale, dovremo riuscire a ritagliarci il nostro destino in mezzo al caos.

Nei panni di un vampiro, dovremo districarci tra le diverse fazioni utilizzando le nostre abilità, ma soprattutto le capacità oratorie e di deduzione per affrontare le numerose sfide testuali che incontreremo durante le nostre notti a New York.

Segnaliamo, infine, che Vampire: The Masquerade – Reckoning of New York uscirà prossimamente su PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X|S e Nintendo Switch. Una demo è disponibile su Steam nell’ambito del Next Fest.