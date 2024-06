Funko Fusion si mostra in un video gameplay

10:10 Games ha svelato il gameplay di Funko Fusion, con il team di sviluppo che si prepara a lanciare il suo videogioco di debutto, pensato per gli appassionati dei classici Funko Pop.

I giocatori potranno dare una prima occhiata ai personaggi dei franchise presenti, tra i quali Jurassic Jurassic World, Masters of the Universe, Chucky, Battlestar Galactica e La Cosa, che si sfidano in livelli dettagliatissimi ispirati alle scene e ai luoghi più amati dai fan. In uscita il 13 settembre, Funko Fusion è un gioco d’azione e di avventura che rende omaggio ai mondi tanto amati di NBCUniversal e alle irriverenti interpretazioni Funko Pop. Ricordiamo, inoltre, che arriverà su PC e console.