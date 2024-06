Visions of Mana in arrivo ad agosto

Oggi ha pubblicato un nuovo trailer coloratissimo del prossimo capitolo principale della serie Mana, intitolato Visions of Mana, annunciando che il gioco uscirà il 29 agosto 2024 su PlayStation5 (PS5), PlayStation 4, Xbox Series X|S, Microsoft Store e PC (Steam). Il nuovo trailer dell’atteso action RPG rivela dei nuovi personaggi giocabili e delle meccaniche di gioco che vedremo nel corso dell’avventura.

Visions of Mana narra la storia inedita di Val, che appena nominato Soul Guard, ha il compito di accompagnare Hinna, la sua amica d’infanzia e nuova Alm, al Tree of Mana. Il nuovo trailer presenta i personaggi di Palamena e Julei, con cui Val e Hinna fanno amicizia mentre esplorano il mondo prima di raggiungere il Tree of Mana. Nei combattimenti di Visions of Mana potremo creare il nostro gruppo personalizzato, composto da tre personaggi tra i cinque giocabili (Val, Careena, Morley, Palamena e Julei), e contare sull’appoggio dei personaggi secondari Ramcoh, Aesh e Hinna.