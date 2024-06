Elden Ring ha venduto 25 milioni di copie

FromSoftware ha annunciato che le vendite di Elden Ring hanno superato quota 25 milioni di copie. La notizia è stata diffusa direttamente dallo studio giapponese con un breve messaggio via X (il social network precedentemente noto come Twitter).

Si tratta di un risultato davvero importante per il team nipponico, che ora si sta preparando all’imminente lancio di Shadow of the Erdtree, la prima e unica espansione dello stesso Elden Ring. Il contenuto aggiuntivo verrà infatti pubblicato il 21 giugno su PC e console.

Per saperne di più su Shadow of the Erdtree vi invitiamo a leggere la nostra anteprima.