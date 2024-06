Depersonalization è ora disponibile su Xbox Game Pass

Sviluppato da MeowNature e pubblicato da Gamera Games, Depersonalization, un nuovo RPG che racconta dei legami umani in modo particolareggiato, è ora disponibile su Xbox Game Pass, il catalogo della casa di Redmond che oggi ha accolto anche l’avventura orrorifica di The Callisto Protocol, raccontata dal nostro Daniele Cucchiarelli.

Unendo due anime e creando diverse sinergie, il titolo propone delle meccaniche caratteristiche che portano il giocatore a riflettere molto su cosa potrebbe accadere al suo interno, tenendo in considerazione anche ciò che è imprevedibile. Ricordiamo, in tal senso, che Depersonalization è anche disponibile su PC (Steam).