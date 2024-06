Assassin's Creed Shadows: presentati i compositori della colonna sonora

Dopo aver mostrato un lungo gameplay nei giorni scorsi, Ubisoft ha presentato i compositori della colonna sonora di Assassin’s Creed Shadows. Gli sviluppatori hanno optato per tre team di compositori provenienti da contesti diversi, così da esplorare generi e influenze variegati.

Si parte con il duo musicale The Flight, composto da Joe Henson e Alexis Smith, che ha già lavorato alla colonna sonora di Assassin’s Creed Odyssey. Il duo ha lavorato a stretto contatto con Ubisoft per incorporare strumenti e musicisti tradizionali giapponesi in uno stile moderno.

Ubisoft Québec ha scelto di lavorare con il gruppo psych-rock giapponese di Montreal TEKE::TEKE per creare diverse canzoni originali per Assassin’s Creed Shadows. La band utilizza strumenti tradizionali giapponesi, flauto e trombone, insieme a chitarre frenetiche e voci cinematografiche, con un suono che ricorda le colonne sonore psichedeliche giapponesi degli anni ’60 e ’70.

Per finire, Hugo Brijs, Alex Cameron Ward e Félix Rebaud-Sauer del team di compositori Thunderdrum hanno collaborato con Tiggs Da Author, rapper, cantante, cantautore e produttore di origine tanzaniana proveniente da Londra, per creare una fusione di rock psichedelico e aggiungere uno strato in più alle musiche del gioco.

Ubisoft ha fatto sapere che domani verrà pubblicato un primo assaggio della colonna sonora sulle principali piattaforme digitali, offrendo agli interessati la possibilità di ascoltare quattro tracce della colonna sonora di Assassin’s Creed Shadows. “Con questo primo EP, gli ascoltatori potranno scoprire i temi musicali più importanti del gioco, tra cui una versione completamente originale e unica del tema del franchise, Ezio’s Family, realizzata da TEKE:TEKE,” si legge nel comunicato.

Ricordiamo che Assassin’s Creed Shadows sarà disponibile su PC e console dal 15 novembre 2024.