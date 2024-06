Dragon Ball: Sparking! ZERO, nuovi dettagli sulle modalità di gioco

Bandai Namco ha confezionato un nuovo video di approfondimento dedicato alle modalità di gioco di Dragon Ball: Sparking! ZERO, il picchiaduro sviluppato da Spike Chunsoft in arrivo in autunno su PC e console.

Il producer Jun Furutani ne approfitta per illustrare la modalità Episode Battle: qui i giocatori potranno scegliere tra 8 personaggi, come Goku e Vegeta, e vivere o rivivere alcune delle battaglie chiave di Dragon Ball Z, fino al torneo del potere di Dragon Ball Super. Inoltre, saranno presenti alcune sequenze filmate e i giocatori potranno prendere decisioni che consentiranno loro di vivere degli scenari alternativi del franchise.

La seconda modalità presentata è la Custom Battle, che consente ai giocatori di divertirsi dando vita a scenari che coinvolgono i propri personaggi preferiti del franchise. Inoltre, le Bonus Battle sono scenari realizzati dagli sviluppatori con condizioni di vittoria differenti e sequenze filmate uniche. Ma non è tutto, in quanto personaggi, condizioni, sequenze filmate e battaglie possono essere realizzate anche da zero o partendo dalle Bonus Battle esistenti, con i giocatori che potranno creare lo scontro dei loro sogni per poi condividerlo con gli altri utenti in giro per il mondo. Per finire, Dragon Ball: Sparking! ZERO includerà anche una modalità multiplayer offline, oltre agli scontri online con altri giocatori.

Ricordiamo che Dragon Ball: Sparking! ZERO verrà pubblicato l’11 ottobre 2024 su PC, PS5 e Xbox Series X|S.