Sonic Dream Team: disponibile il terzo aggiornamento

Oggi SEGA ha rilasciato il terzo aggiornamento dei contenuti di Sonic Dream Team, il nuovo platformer d’azione in 3D di Sonic the Hedgehog, disponibile in esclusiva per Apple Arcade. Questo nuovo aggiornamento include un secondo set di livelli per la Zona Sweet Dreams, una missione speciale “Solo per esperti”, nuovi obiettivi e tracce musicali da ascoltare sul jukebox.

Ecco le aggiunte:

Sono stati aggiunti dei nuovi livelli alla Zona Sweet Dreams! Queste nuove fasi presentano anche nuove caratteristiche dei livelli e nuove versioni delle missioni, tra cui la missione “non toccare il suolo”.

Livello speciale solo per esperti

I giocatori che raccoglieranno le Sfere e le Lune oniriche potranno partecipare a Bittersweet Way, l’esperienza più impegnativa di sempre!

Oltre ai livelli e alle missioni aggiunte, i giocatori potranno raggiungere nuovi obiettivi e scalare le classifiche con Bittersweet Way!

Scopri dove si trovano le note musicali negli atti avventura per sbloccare la colonna sonora del gioco e ascoltare il tuo tema preferito di Sonic Dream Team nel Jukebox!