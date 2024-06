Prince of Persia: The Lost Crown arriva su Steam ad agosto

Ubisoft ha annunciato che Prince of Persia: The Lost Crown è in dirittura di arrivo su Steam, dopo che la versione PC è stata pubblicata in precedenza solo su Epic Games Store e Ubisoft Connect.

Il publisher fa sapere che questa versione includerà tutti i contenuti aggiuntivi gratuiti pubblicati fino a questo momento, incluso l’update Divine Trials diffuso proprio nei giorni scorsi. Inoltre, viene precisato che sarà comunque necessario un account Ubisoft Connect per giocare, a prescindere dalla piattaforma digitale su cui viene acquistato il gioco.

Prince of Persia: The Lost Crown verrà pubblicato su Steam il prossimo 8 agosto. Per saperne di più sul gioco vi invitiamo a leggere la nostra recensione.