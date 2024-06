Lords of the Fallen: CI Games annuncia ufficialmente il sequel

La notizia era nell’aria da tempo, sin da quando CI Games ha registrato il marchio Death of the Fallen all’inizio dell’anno, tuttavia ora è arrivata la conferma ufficiale: il sequel di Lords of the Fallen è in lavorazione.

La società polacca ha annunciato che Project 3, questo il nome provvisorio del sequel, verrà pubblicato nel corso del 2026. Inoltre, CI Games ha firmato un accordo di distribuzione in esclusiva con Epic Games che riguarda la sola versione PC. Con buona probabilità ciò significa che il sequel di Lords of the Fallen verrà pubblicato solamente sull’Epic Games Store, tuttavia la società precisa che i termini dettagliati dell’accordo non sono ancora stati finalizzati.

Per quanto riguarda le versioni per PS5 e Xbox Series X|S, invece, la distribuzione del gioco rimarrà in capo a CI Games, così come i diritti legati alla proprietà intellettuale della serie.

Per dovere di cronaca, ricordiamo che CI Games ha licenziato il 10% del suo personale all’inizio dell’anno, tra cui parte degli sviluppatori di Lords of the Fallen in quel di Hexworks, nonostante il successo di critica e commerciale riscosso dal videogioco.