Nel corso del recente Nintendo Direct, è stato annunciato Zelda: Echoes of Wisdom, un capitolo inedito per il franchise di The Legend of Zelda, che stavolta permetterà di far vestire i panni ai giocatori proprio della principessa Zelda. Ricordiamo, inoltre, che il titolo uscirà esclusivamente su Nintendo Switch.

L’operazione sarà simile in fatto di stile al celeberrimo Link’s Awakening, uno dei videogiochi più apprezzati dell’intero franchise. Qua la nostra recensione del capitolo. Ancora non è chiaro di cosa parlerà il nuovo capitolo con protagonista proprio Zelda. Il titolo uscirà il prossimo 26 aprile 2024.