Goat Simulator 3: disponibile il DLC

Sviluppato e pubblicato da Coffee Stain Publishing, Goat Simulator 3 si rimpingua con The Multiverse of Nonsense. Multiverse of Nonsense è ambientato in un sandbox completamente nuovo, con tre nuove aree uniche piene di eventi mondiali caotici da completare per ripristinare l'(in)stabilità dell’universo.

I giocatori esploreranno la cima di una montagna mitologica, una città dei cartoni animati e una città in cui Human Simulator 3 è stato il gioco più caldo del 2022, oltre a misteriose fratture che portano ad altri mondi oltre quello di Pilgor, incluso uno che i fan di altri titoli di Coffee Stain potrebbero riconoscere. Santiago Ferrero, direttore creativo di Coffee Stain North, ha dichiarato: “Il lancio di Goat Simulator 3 quasi due anni fa è stato un evento così rivoluzionario che le linee temporali si sono divise e ci siamo trovati in quello in cui è iniziata la creazione di un fantastico DLC. L’altro è stato come una rivolta di capre in Svezia, credo, ma è per i Santi di quel mondo di cui preoccuparsi. Non vediamo l’ora che i giocatori mettano le mani sul nostro primo grande DLC!”