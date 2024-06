PlayStation salterà la Gamescom 2024

La divisione PlayStation salterà anche quest’anno la Gamescom: lo ha confermato un portavoce di Sony intervenendo sulla testata tedesca Games Wirtschaft (via VGC). Si tratta del terzo anno consecutivo senza PlayStation per la kermesse di Colonia, giacché anche nel 2022 e nel 2023 non vi è stata alcuna traccia di Sony.

Ricordiamo che l’ultima presenza della divisione PlayStation alla fiera teutonica risale al 2019, mentre le due edizioni successive sono saltate a causa della pandemia da Covid-19.

Gli organizzatori della Gamescom non hanno ancora reso noto l’elenco ufficiale degli espositori, ma già sappiamo che nemmeno Nintendo parteciperà alla manifestazione. Ricordiamo che la kermesse si terrà dal 21 al 25 agosto, mentre l’Opening Night Live presentato da Geoff Keighley avrà luogo il 20 agosto.