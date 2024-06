Throne and Liberty in uscita a settembre in Occidente

Amazon Games ha annunciato la data di uscita occidentale di Throne and Liberty, il MMORPG free-to-play di NCSoft per ora disponibile solamente in Corea del Sud.

“A nome di Amazon Games e NCSoft, sono orgoglioso di annunciare che Throne and Liberty verrà pubblicato il 17 settembre 2024. Sappiamo che i fan di tutto il mondo sono in trepidante attesa di notizie su quando potranno accedere al gioco“, ha dichiarato Merv Lee Kwai, Head of Third-Party Publishing di Amazon Games. “Non vediamo l’ora di mostrarvi ciò su cui abbiamo lavorato e vi invitiamo a provare tutto questo in prima persona quando il videogioco verrà pubblicato a settembre“.

Non è tutto perché è stata annunciata anche una open beta che si terrà dal 18 al 23 luglio su tutte le piattaforme supportate, dunque PC, PS5 e Xbox Series X|S.