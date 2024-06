Elden Ring: Shadow of the Erdtree, ecco il trailer di lancio

Bandai Namco ha confezionato il trailer di lancio di Shadow of the Erdtree, l’espansione di Elden Ring che sarà disponibile a partire da domani, venerdì 21 giugno.

Shadow of the Erdtree è la prima e unica espansione dell’action RPG targato FromSoftware che porta i giocatori nell’inedito Regno delle Ombre.

Per saperne di più su questo grande DLC, o magari per ingannare l’attesa, vi invitiamo a leggere la nostra recensione vergata da Marco Bortoluzzi. Per lui siamo di fronte a “una più che degna espansione di Elden Ring, di quelle dentro cui ti tuffi volentieri e ne esci un po’ triste perché è finita, perché vorresti sempre avere altri boss da affrontare, altre zone da esplorare e altre storie da scoprire“.