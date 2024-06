Honor of Kings è disponibile da oggi in Italia

Tramite l’etichetta di publishing Level Infinite, Tencent ha pubblicato Honor of Kings in Italia. Il celebre MOBA per dispositivi mobili sviluppato da TiMi Studio Group è dunque disponibile nel nostro Paese.

Tutti gli 85 Eroi disponibili al lancio e il nuovo Eroe, Sun Ce, saranno disponibili per la prova gratuita durante il primo mese, in modo che i giocatori possano trovare quelli che meglio si adattano al loro stile. I giocatori avranno anche l’opportunità di sbloccare gratuitamente fino a 28 di questi eroi e 21 skin semplicemente svolgendo determinate attività in-game.

Inoltre, a partire dal 29 giugno, 13 squadre provenienti da Sud-Est asiatico, Brasile, Turchia, MENA, LATAM ed Europa Occidentale si riuniranno al Sunway Velocity Mall della capitale malese, Kuala Lumpur, per competere nel torneo Honor of Kings Invitational Season 2. In palio c’è una parte del montepremi di 300 mila dollari e otto slot garantiti per l’Honor of Kings Invitational Midseason, che farà parte della Esports World Cup. L’Honor of Kings Invitational Midseason | Esports World Cup vedrà la partecipazione dei migliori 12 team da tutto il mondo che si daranno battaglia per un montepremi totale da 3 milioni di dollari.