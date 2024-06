Annunciato Beyond Good & Evil: 20th Anniversary Edition

Ubisoft ha approfittato della cornice della conferenza organizzata da Limited Run Games per annunciare Beyond Good & Evil: 20th Anniversary Edition, una versione rimasterizzata del grande classico targato Ubisoft Montpellier.

La riedizione sviluppata da Virtuos Games offre il supporto a risoluzioni fino a 4K, 60fps e vari miglioramenti, tra cui il salvataggio automatico, la possibilità di saltare le cutscene, il supporto completo per controller, tastiera e mouse e il cross-save su tutte le piattaforme. Inoltre, viene introdotta anche una nuova modalità Speedrun, oltre 20 nuovi obiettivi e una Anniversary Gallery che approfondisce la storia dello sviluppo del gioco.

Non è tutto perché il gioco presenta una colonna sonora ri-registrata da un’orchestra dal vivo sotto la diretta supervisione di Christophe Héral e una nuova caccia al tesoro in cui i giocatori possono scoprire di più sul passato di Jade e raccogliere ricompense cosmetiche esclusive. Questa nuova missione va poi a ricollegarsi alle vicende di Beyond Good & Evil 2, attualmente in sviluppo presso Ubisoft.

Beyond Good & Evil: 20th Anniversary Edition sarà disponibile dal 25 giugno su PC (Ubisoft Store, Epic Games Store, Steam), PS4, PS5, Xbox One, Series X|S, Nintendo Switch e Amazon Luna.