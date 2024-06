Warhammer 40,000: Space Marine 2, una panoramica sul gameplay

Focus Entertainment e Saber Interactive hanno pubblicato un nuovo video di Warhammer 40,000: Space Marine 2 che offre una panoramica sul gameplay dell’action in arrivo su PC e console.

Il creative director Oliver Hollis-Leick ci porta alla scoperta delle tre modalità di gioco che saranno disponibili al lancio. La campagna narrativa affrontabile sia in solitaria che in compagnia di altri due amici ci metterà nei panni del tenente Demetrian Titus, già protagonista del precedente capitolo della serie, e dei suoi compagni Ultramarine. Gli Angeli dell’Imperatore si trovano a far fronte a un’invasione di Tiranidi, creature affamate di biomassa controllate dalla mente alveare, ma ben presto dovranno fare i conti anche con i traditori della Stirpe dei Mille.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 presenterà anche una modalità cooperativa denominata Operazioni. Qui i giocatori potranno affrontare missioni slegate dalla campagna in squadre da tre Space Marine, acquisendo punti esperienza e sbloccando nuove armi e oggetti di personalizzazione estetica portando a termine gli incarichi a essi assegnati.

Per finire, il gioco includerà anche una modalità multiplayer PvP denominata Guerra Eterna in cui due squadre di Space Marine, una formata da lealisti e l’altra da traditori, si scontrano per la supremazia sul campo. Anche in questo caso sarà possibile sbloccare elementi di personalizzazione estetica, armi e molto altro. Gli sviluppatori dichiarano che ulteriori contenuti verranno pubblicati dopo il lancio con degli aggiornamenti gratuiti, mentre promettono che non ci saranno microtransazioni.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 verrà pubblicato su PC (Steam), PS5 e Xbox Series X|S il 9 settembre 2024.