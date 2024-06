Dune: Awakening, nuovi dettagli sulla struttura MMO

Sviluppato e pubblicato da Funcom, Dune: Awakening verrà rimpinguato da una struttura MMO. Lo showcase offre 30 minuti di interviste approfondite e filmati di gioco che mostrano la creazione del personaggio, la struttura dei server MMO, le ramificazioni narrative di un mondo in cui Paul Atreides non è mai nato e il viaggio spirituale che il giocatore intraprenderà nel gioco, seguendo le orme dei Fremen.

Presentato in anteprima al Summer Game Fest, il trailer cinematico “The Vision of Paul Atreides” ha svelato la linea temporale alternativa che Jessica Atreides crea scegliendo di dare alla luce una figlia al posto di Paul, dando inizio a una catena di eventi a cascata. L’assenza di Paul porta a un enorme vuoto di potere in cui i giocatori si avventureranno, creando la propria storia.