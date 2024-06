Nivalis: l'uscita del simulatore di vita slitta al 2025

Il publisher 505 Games e Ion Lands, lo studio autore di Cloudpunk, hanno annunciato il rinvio della data di uscita di Nivalis, il simulatore di vita per PC ambientato in una metropoli cyberpunk.

Inizialmente previsto entro la fine dell’anno in corso, il lancio di Nivalis è slittato alla primavera del 2025. “Il progetto di Nivalis si è espanso ed evoluto in modi che non vediamo l’ora di condividere con voi,” si legge nel comunicato stampa. “La priorità assoluta di Ion Lands è garantire che Nivalis offra la migliore esperienza possibile ai giocatori. Il team apprezza la pazienza e il supporto ricevuti dalla community in continua crescita mentre Ion Lands prosegue il suo viaggio creativo.”

Nivalis è un simulatore di vita con meteo realistico e ciclo giorno-notte dove far crescere la propria attività, incontrare personaggi strani e diversi, formare amicizie e vivere il pericolo e la meraviglia di questa città cyberpunk realizzata in stile voxel.