Apex Legends: al via l'evento Nuove Identità

Nuova modalità Quad – Arriva la modalità Quad , in cui giocherà una squadra da 4 leggende e sperimentando nuove tattiche e strategie per seminare il panico, quadruplicando le azioni di gioco.

Contatore premi e oggetti cosmetici, completando tutte le sfide della modalità Quad per sbloccare le ricompense del contatore premi e collezionando tutti i 24 oggetti cosmetici entro la fine dell’evento per ricevere la nuova skin Prestigio di Lifeline, “Corruzione Apex”, e regala al nemico una sconfitta bruciante. E per finire, ottienendo un bonus sulle sfide della skin Prestigio per l’intera durata dell’evento. Apex Legends: Disordine è ora disponibile su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC tramite l’EA app e Steam