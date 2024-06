Forza Horizon 4 verrà rimosso dalla vendita a dicembre

Come spesso accade con i videogiochi di corse, anche per Forza Horizon 4 sta per arrivare il momento della rimozione dalla vendita. Il motivo è sempre lo stesso: le licenze stanno per scadere.

Playground Games ha fatto sapere che il prodotto non sarà più acquistabile nei negozi digitali (Steam e Microsoft Store) a partire dal prossimo 15 dicembre. Il gioco verrà inoltre rimosso dal catalogo del servizio Game Pass. Ma non è tutto: i relativi DLC sono già stati rimossi dalla vendita e non sono più acquistabili singolarmente. L’unico modo per possedere le espansione è tramite la Ultimate Edition.

Gli sviluppatori e Microsoft precisano che chiunque abbia acquistato Forza Horizon 4 potrà continuare a fruirne anche dopo la rimozione dagli store. Infine, il gioco è attualmente in sconto all’80% per permettere a tutti gli interessati di acquistarlo.