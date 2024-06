Farming Simulator 25 è stato annunciato

Il publisher e sviluppatore GIANTS Software invade i campi con una serie di nuove funzioni di gioco, miglioramenti grafici, mappe, macchinari e persino acqua dolce per coltivare il riso, aggiungendo ancora più varietà agricola alla serie per famiglie. Farming Simulator 25 uscirà il 12 novembre per PC, Mac, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

“L’agricoltura è una passione condivisa da molti, sia nella vita reale che in quella virtuale”, ha dichiarato Christian Ammann, CEO di GIANTS Software. “Farming Simulator 25 migliora la serie con un gameplay più profondo e una maggiore immersione, diventando l’hobby preferito sia dagli agricoltori esperti che dai principianti. Coltiviamo questa passione offrendo un’esperienza rilassante, familiare, comunitaria e gratificante per tutti”.