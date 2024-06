Naraka: Bladepoint celebra il terzo anniversario

Naraka: Bladepoint ha ospitato un live streaming per celebrare il suo terzo anniversario lo scorso 25 giugno, in cui il team ha svelato la nuovissima mappa sotterranea, Perdoria, che verrà lanciata dopo l’aggiornamento del 2 luglio, oltre alla notizia di due nuove collaborazioni IP con Tomb Raider e The Witcher 3: Wild Hunt, previste per la seconda metà del 2024. Inoltre, un nuovo eroe, Kylin Zhang, una collaborazione con il famoso romanzo cinese Time Raider, si unirà alla mischia quest’estate.

Naraka: Bladepoint coinvolge con un combattimento d’azione da 60 giocatori che offre una mobilità potenziata dal parkour e dal gancio, nonché da un vasto arsenale dei armi da mischia e armi a distanza, e un elenco di personaggi con abilità potenti.