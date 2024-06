Elden Ring: Shadow of the Erdtree si aggiorna alla versione 1.12.2

Elden Ring: Shadow of the Erdtree, sviluppato da FromSoftware e pubblicato da Namco Bandai Entertainment, s’infoltisce con la versione 1.12.2, che sistema alcune problematiche del titolo Action RPG dello studio giapponese. L’obiettivo è semplificare il videogioco, attualmente criticato per l’eccessiva complessità, e per correggere la versione PC, certamente la meno funzionale. Qua la nostra recensione del DLC.

Ecco la nota:

Nota di rilascio della patch 1.12.2 di Elden Ring: Shadow of the Erdtree

Bilanciamento delle benedizioni del regno d’ombra, ed è stata rivista la progressione dell’aumento di attacco e difesa ricevuto dalle benedizioni del regno d’ombra.

La prima metà del potenziamento massimo fornirà ora un aumento maggiore di attacco e difesa, mentre la seconda metà del potenziamento avrà una progressione più graduale.

Il livello finale delle benedizioni fornirà comunque un leggero aumento di attacco e difesa rispetto alla versione precedente.