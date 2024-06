Phantom Brave: The Lost Hero, annunciata la data d'uscita

NIS America Inc. ha annunciato quest’oggi che Phantom Brave: The Lost Hero arriverà su Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5 e Steam nel 2025. La versione Steam arriverà più tardi, ma sempre nello stesso anno. I giocatori potranno vivere la storia di una ragazza e del suo legame con i Phantom in questo coloratissimo RPG strategico. Il titolo avrà testi in inglese e francese, con audio in giapponese e inglese.

In Phantom Brave: The Lost Hero, la storia segue Marona – una giovane ragazza dotata del potere di parlare con i Phantom – mentre attraversa il mondo oceanico di Ivoire, dando aiuto a chi ne ha bisogno. Quando una flotta di navi fantasma parte all’attacco, spetta a Marona e alla sua nuova amica Apricot riunire il leggendario equipaggio che un tempo sconfisse questi nemici spettrali.