Elden Ring: Shadow of the Erdtree ha venduto 5 milioni di copie in tutto il mondo

Elden Ring: Shadow of the Erdtree, l’action-RPG di Bandai Namco Entertainment e FromSoftware ha venduto in soli 3 giorni dalla sua pubblicazione 5 milioni di copie in tutto il mondo. In questa espansione, i giocatori accederanno al Regno dell’Ombra, un mondo pieno di misteri, pericoli e minacciosi boss. Shadow of the Erdtree aggiunge anche tante nuove magie, armi e armature per permettere ai giocatori di creare le proprie build preferite e superare le sfide. Guidato da Miquella, il giocatore seguirà le sue orme e svelerà il lato oscuro della storia del titolo.

L’espansione Shadow of the Erdtree porta in scena una storia inedita, ambientata nella Terra delle Ombre e ricca di misteri, letali segrete e tante novità in termini di armi, nemici ed equipaggiamenti. Qua la nostra recensione.