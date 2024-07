Crazy Taxi: svelati ulteriori dettagli sul videogioco di SEGA

Nel corso della mattinata odierna, SEGA ha mostrato un nuovo video gameplay dedicato a Crazy Taxi, il videogioco di guida arcade che proporrà dinamiche di devastazione e di trash che potrebbero colpire gli appassionati di sempre. Inoltre, ha confermato la presenza del multigiocatore, abbracciando un’impostazione di gioco a mondo aperto, proprio come i recentissimi Need for Speed.

L’obiettivo di Sapporo Studio, il team dietro alla nuova riproposizione ludica di Crazy Taxi, è di proporre un videogioco libero, capace di coinvolgere. Un obiettivo che, proprio SEGA, ha richiesta formalmente allo studio di sviluppo giapponese. Inoltre, pare avrà un’impostazione di gioco live a service. Ecco dove recuperare su PC il titolo originale di SEGA.