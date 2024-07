Flintlock: The Siege of Dawn, rivelati i requisiti su PC

Entrato ufficialmente in fase gold, Flintlock: The Siege of Dawn, il nuovo action RPG in uscita il prossimo 18 luglio 2024, mostra i requisiti PC. Ricordiamo, inoltre, che il nuovo videogioco degli autori di Ashen arriverà anche su PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Ecco la nostra anteprima hands on a cura di Gabriele Barducci.

Questi sono i requisiti minimi:

Sistema operativo Windows 10

CPU Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 3 3300X

Memoria 8 GB RAM

GPU GTX 1060 / Radeon RX 580 (6GB+ RAM)

DirectX Version 11

30 GB di spazio libero

Qua sotto invece quelli raccomandati:

Sistema operativo Windows 10

CPU Intel Core i7-8700K / AMD Ryzen 5 3600X

Memoria 16 GB RAM

GPU GTX 2060 Super / Radeon RX 5700 (8GB+ RAM)

DirectX Version 12

30 GB di spazio libero

Note aggiuntive – SSD