Shadows of Doubt: annunciata l’edizione fisica per PS5

Fireshine Games e ColePowered Games hanno annunciato che l’edizione fisica di Shadows of Doubt sarà disponibile in autunno per PlayStation. I preordini saranno disponibili presso i rivenditori nei prossimi giorni. Nominato per il premio “Gameplay più innovativo” ai Premi di Steam 2023 e in arrivo su PS5 e nel corso dell’anno, Shadows of Doubt è un’esperienza di gioco investigativo coinvolgente che mette i giocatori nei panni di un investigatore privato. Qua la nostra anteprima hands on.

I giocatori possono esplorare città completamente simulate e incontrare i cittadini, ognuno con il proprio nome, il proprio lavoro, il proprio appartamento e la propria routine quotidiana, nella loro caccia a un serial killer. Avranno inoltre la possibilità di usare una serie di gadget per scoprire prove, indagare sui sospetti e affrontare ogni caso nel modo in cui preferiscono in una città in cui chiunque potrebbe essere un sospettato. È possibile scansionare le impronte digitali, sfogliare i registri delle chiamate, leggere e-mail private, corrompere i cittadini, controllare le telecamere a circuito chiuso, forzare le serrature, sfondare le porte e sabotare i sistemi di sicurezza: con diversi modi per risolvere ogni caso, i giocatori potranno diventare il detective che vogliono.