The Crew Motorfest: al via il weekend gratuito

Ubisoft annuncia che The Crew Motorfest Stagione 4 sarà disponibile per il weekend gratuitamente, in occasione del nuovo aggiornamento. Per celebrare il traguardo del primo anno del titolo, il videogioco sarà disponibile un Weekend gratuito che andrà dal 4 all’8 luglio su PlayStation (PS5, PS4) e PC (Ubisoft Connect, Epic Games Store), mentre dall’11 al 15 luglio su Xbox (One e Series). Qua la nostra recensione.

La Season 4 porta una vasta serie di 29 nuovi veicoli, tra cui 22 auto mesclusive di The Crew Motorfest e 7 provenienti dagli ultimi aggiornamenti di The Crew 2, che i giocatori possono importare gratuitamente grazie alla funzione Collection Import.