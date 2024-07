Elden Ring: disponibile la nuova patch

Elden Ring, sviluppato da FromSoftware e pubblicato da Namco Bandai Entertainment, si è infoltito ultimamente con il nuovo DLC dedicato, denominato “Shadow of the Erdtree”, che esplora le dinamiche di un mondo di gioco fresco e di una mappa nuova, la Terre delle Ombre, che trasporta in luoghi ostili e brutali. La nuova patch mette sistema e aggiorna alcuni bug e sistema gli equilibri di gioco su tutte le piattaforme.

A essere aggiustato è la Spada di Stregoneria Cariana, un asset fondamentale per sopravvivere all’interno dell’opera. In tal senso, FromSoftware ha rilasciato alcuni suggerimenti per migliorare le prestazioni in game. Su PlayStation 5 è bene provare a utilizzare l’opzione “Ricostruisci database” in modalità sicura per migliorare il frame rate, mentre su PC è bene assicurarsi che il Ray Tracing sia disabilitato nel menu delle impostazioni grafiche se sono riscontrati dei difetti, ed è bene verificare l’integrità dei file di gioco per risolvere il messaggio “Attività inappropriata rilevata” che potrebbe apparire anche senza barare.