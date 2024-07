Sony ha confermato che la divisione PlayStation sarà presente al Tokyo Game Show 2024, segnando il ritorno della società giapponese dopo ben quattro anni di assenza.

PlayStation figura infatti nell’elenco degli espositori che parteciperanno all’evento nipponico, tuttavia al momento non sappiamo se Sony ha intenzione di annunciare qualcosa di nuovo o se porterà in fiera i videogiochi di cui già si conosce l’esistenza, tra cui Astro Bot e la riedizione di Until Dawn.

Ricordiamo che il Tokyo Game Show 2024 si terrà dal 26 al 29 settembre di quest’anno. Tra gli altri espositori confermati troviamo anche le altre maggiori società nipponiche del settore, come Capcom, Bandai Namco, Konami, SEGA e Square Enix.