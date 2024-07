Ys X: Nordics in uscita in Occidente a ottobre

NIS Ameirca ha annunciato che Ys X: Nordics è in uscita su PC e console a ottobre. Dopo essere stato pubblicato in Giappone lo scorso anno, il videogioco sviluppato da Nihon Falcom raggiungerà finalmente l’Occidente.

Di seguito la sinossi ufficiale: “Dopo il loro incontro in mare, il giovane avventuriero dai capelli rossi Adol Christin e la fiera piratessa Karja Balta si ritrovano legati dal destino – e dal misterioso potere del Mana! Mentre cercano un modo per sciogliere il misterioso legame che li unisce, si trovano presto coinvolti in un conflitto tra due fazioni: i guerrieri del mare noti come Normanni e i misteriosi e apparentemente immortali Grieger. Per salvare gli abitanti del Golfo di Obelia, Adol e Karja devono approfondire il loro legame e il potere che esso conferisce loro.”

Ys X: Nordics uscirà su PC, PS4, PS5 e Nintendo Switch il 25 ottobre 2024. Il gioco sarà disponibile con audio inglese e giapponese, mentre la sola versione PC (in vendita su Steam, GOG ed Epic Games Store) includerà l’opzione per i testi in lingua originale.