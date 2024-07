Warhammer 40,000: Space Marine 2, la spada a catena in un trailer

Saber Interactive ha confezionato un nuovo trailer di gameplay di Warhammer 40,000: Space Marine 2 dedicato interamente alla spada a catena, una delle armi più iconiche dell’universo fantascientifico firmato Games Workshop.

L’arma da corpo a corpo di ordinanza degli Space Marine è un incrocio tra una spada e una motosega: grazie a essa gli Angeli dell’Imperatore sono capaci di dilaniare i loro nemici e ridurli in brandelli. Nel gioco sarà possibile concatenare una combo di attacchi, parare i colpi nemici per poi stordire gli avversari, oppure provare a strappare via armature e carapaci prima di annientare il nemico con una finisher brutale.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 uscirà il 9 settembre 2024 su PC, PS5 e Xbox Series X|S. Ricordiamo che la beta prevista nel corso dell’estate è stata cancellata per consentire agli sviluppatori di terminare i lavori in maggiore tranquillità.