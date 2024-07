Warhammer 40,000: Space Marine 2, cancellata la beta pubblica

Non ci sarà alcuna beta pubblica di Warhammer 40,000: Space Marine 2, questa la notizia annunciata dagli sviluppatori di Saber Interactive in un aggiornamento diffuso via Steam.

“Space Marine 2 è quasi pronto. Siamo completamente concentrati sull’ottimizzazione, la rifinitura e la correzione dei problemi rimanenti in vista del lancio del 9 settembre,” si legge nella nota. “Ciò significa che non ci sarà una beta pubblica online, in quanto ciò distoglierebbe il team di sviluppo dai preparativi per il lancio completo, e la nostra priorità è garantire la migliore esperienza possibile al momento dell’uscita.”

Per farsi perdonare, Saber ha deciso di regalare una skin di una pistola requiem a chiunque si sia registrato per la beta entro il 28 giugno scorso.

Ricordiamo che Warhammer 40,000: Space Marine 2 verrà pubblicato il 9 settembre su PC, PS5 e Xbox Series X|S.