The Legend of Heroes: Trails Through Daybreak II uscirà nel 2025

Non è trascorsa nemmeno una settimana dalla pubblicazione in Occidente di The Legend of Heroes: Trails Through Daybreak (qui la nostra recensione) che NIS America ha già annunciato l’arrivo in Europa e Nord America del sequel.

In The Legend of Heroes: Trails Through Daybreak II bisognerà venire a capo di una serie di omicidi compiuti da una misteriosa bestia color cremisi che mette in subbuglio la vita in quel di Calvard. Ciò provoca la discesa in campo di diverse fazioni, tra cui non solo chi vuole scoprire la verità nel rispetto della legge, ma anche chi vuole approfittare di questa situazione per cavalcare gli sviluppi della storia, non importa quanto sinistri e oscuri siano.

Sviluppato da Nihon Falcom, The Legend of Heroes: Trails Through Daybreak II verrà pubblicato all’inizio del 2025 su PC, PS4, PS5 e Nintendo Switch.