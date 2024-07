Gundam Breaker 4: fissate le date dell'Open Network Test

In vista dell’imminente pubblicazione di Gundam Breaker 4, Bandai Namco e Crafts & Meister hanno predisposto un Open Network Test per permettere agli interessati di provare in anteprima il gioco.

L’Open Network Test si terrà in tre sessioni distinte e separate. Di seguito date e orari di apertura dei server:

Sessione 1: dalle 02:00 alle 07:00 di venerdì 19 luglio

Sessione 2: dalle 11:00 alle 16:00 di venerdì 19 luglio

Sessione 3: dalle 04:00 di sabato 20 luglio alle 08:00 di domenica 21 luglio

Durante l’ONT sarà possibile provare alcune parti del gioco e creare vari Gunpla con cui affrontare le missioni disponibili in questo assaggio del gioco completo.

Ricordiamo che Gundam Breaker 4 verrà pubblicato su PC (Steam), PS4, PS5 e Nintendo Switch il prossimo 29 agosto. Inoltre, Bandai Namco ha fatto sapere che al lancio del gioco sarà disponibile un evento di collaborazione con PAC-MAN.

Sarà disponibile un livello ispirato agli iconici labirinti di PAC-MAN, dove i giocatori dovranno sconfiggere un gigantesco Gundam RX-78-2 a tema PAC-MAN. Giocando questa missione i fan riceveranno un emblema a tema PAC-MAN e potranno usarlo sui propri Gunpla.