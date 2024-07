Hooded Horse si schiera contro il crunch

Hooded Horse, il publisher del sim city medievale Manor Lords, si schiera contro il crunch, uno dei metodi più brutali del settore, denunciato in molteplici occasioni anche dagli sviluppatori e da personaggi noti del settore. Qua la nostra anteprima hands on del titolo, ora disponibile su PC e Xbox in Accesso Anticipato.

Le critiche, giunte da alcuni giocatori, erano in direzione dello sviluppatore del titolo, che il publisher ha prontamente difeso, poiché a quest’ultimo deve essere dato tutto il tempo necessario per sviluppare la sua creatura. “Se questo settore vuole trovare una strada più sostenibile, dobbiamo allontanarci da posizioni come quelle appena riportate. Il successo non dovrebbe creare un’asticella sempre più alta di nuove aspettative di crescita”, ha dichiarato Bender di Hooded Horse.