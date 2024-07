Ex Piranha Bytes fondano Pithead Studio

Bjorn e Jennifer Pankratz, due ex di Piranha Bytes, hanno annunciato l’apertura di Pithead Studio. Si tratta di un nuovo studio di sviluppo che si pone l’obiettivo di realizzare “videogiochi indie fantastici e coinvolgenti“, come dichiarato dallo stesso duo su X.

Bjorn Pankratz è stato in Piranha Bytes dal 1999, dove ha rivestito i ruoli di creative director, game designer, sound designer, composer ed head of story, partecipando ai lavori di quasi tutti i videogiochi dello studio tedesco, da Gothic II a Elex. Jennifer Pankratz, invece, entrò a far parte dell’organico nel 2008, lavorando al game design e alla storia di Risen 2 e 3, nonché di Elex.

Nell’annunciare l’apertura di Pithead Studio, i due non hanno espresso alcun commento circa la situazione in cui versa Piranha Bytes. Lo studio di Essen aveva infatti reso noto la possibilità che la società potesse chiudere i battenti all’inizio del 2024, mentre in queste ore si stanno avvicendando vari report che danno ormai per certa la chiusura dello studio, tuttavia né Piranha Bytes né Embracer Group hanno commentato in via ufficiale la questione. Vi terremo informati in caso di sviluppi.